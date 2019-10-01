Первая телетрансляция спектаклей фестиваля «Театральное Приволжье» пройдет в октябре

СЕГОДНЯ 15:37 2019-10-01T15:37:05+03:00

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Телетрансляция спектаклей фестиваля «Театральное Приволжье» впервые пройдет одновременно в 17 регионах Привеолжского федерального округа.

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО, 1 октября в прайм-тайм на 14 региональных каналах и (21 кнопка) и на информационном канале кабельной сети «Дом.ру» будут показаны лучшие школьные и студенческие труппы.

Участниками фестиваля являются финалисты региональных конкурсов. На первом этапе в проекте участвовали 7 тысяч юных актёров из 483 коллективов, из них 94 студенческих и 331 школьный.

Победители «Театрального Приволжья», занявшие первые места в своих категориях, получат по 200 тыс. рублей на постановку следующих спектаклей, за вторые места — по 140 тыс. рублей, за третьи — 100 тыс. рублей. Достойные призы будут также вручены и лучшим актерам, режиссерам и участникам конкурса театральных афиш. Видеоверсии всех спектаклей-конкурсантов можно посмотреть также на сайте проекта театральноеприволжье.рф

Отмечается, что проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в объявленный Президентом России Год театра.

ИСТОЧНИК KP.RU