2019-10-01T15:19:07+03:00
Общество

Отоплением обеспечены 99,99% многоквартирных домов в Нижнем Новгороде

Тепло также пущено во все школы и детские сады
Валентин ШАРИКОВ
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Отоплением обеспечены 99,99% многоквартирных домов в Нижнем Новгороде.

Как сообщает департамент жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации, по состоянию на 1 октября теплоснабжение включено в 7 754 из 7 755 жилых домах. Тепло пущено также во все школы и детские сады.

«Отопление в жилые дома пущено в нормативные сроки, но по отдельным стоякам ведется дополнительная регулировка отопительной системы. Работают 100% городских котельных», - добавили в департаменте.

Напомним, что департамент жилья и инженерной инфраструктуры запустил горячую линию по пуску тепла в дома жителей Нижнего Новгорода. Звонки принимаются по телефону 439-00-40. Линия будет работать до 8 октября 2019 года с 8.00 до 20.00 в будни и в субботу и с 10.00 до 16.00 в выходные дни. Кроме того, по вопросам пуска тепла можно обращаться круглосуточно в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 005 или 8(831)005 (с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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