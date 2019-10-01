2019-10-01T14:24:06+03:00
Общество

Липы будут посажены в нижегородском сквере им. Евстигнеева

Мероприятие приурочено к 93-летию известного советского и российского актера
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Липы будут посажены 2 октября в нижегородской сквере им. Евстигнеева на Театральной площади.

Согласно сообщению Управления по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода, данное мероприятие будет приурочено к дню рождения известного советского и российского актера, которому 9 октября исполнилось бы 93 года.

Сажать деревья на Театральной площади будут глава Нижегородского района Алексей Мочкаев, педагоги и студенты Нижегородского театрального училища имени Е. А. Евстигнеева, а также члены экологического совета при администрации Нижнего Новгорода. Начало мероприятия запланировано в 11.00.

Напомним, что Евгений Александрович Евстигнеев родился в 1926 году в Нижнем Новгороде, а в 1951 году стал выпускником Горьковского театральное училища. В 2019 году по решению Гордумы скверу на Театральной площади было присвоено его имя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Алжира потерял рюкзак с шестью тысячами евро
Открытый перелом ноги получил правильщик выкунского ПАО "Завод корпусов"
«Он хлопнул меня по попе»: Инвалида задержали за хлопок по ягодицам девятикласснице
Нижегородская канатная дорога начала работу в зимнем режиме
«Темный плащ» похитил у нижегородки посылку с оборудованием для майнинга биткоинов
Глеб Никитин призывает нижегородцев участвовать в акции «Сохраним лес!»
В Первомайске местный житель попытался поджечь стоматологический кабинет
Первая телетрансляция спектаклей фестиваля «Театральное Приволжье» пройдет в октябре
Отоплением обеспечены 99,99% многоквартирных домов в Нижнем Новгороде
Производственная гимнастика введена в администрации Советского района
Руководство школы в Лукояновском районе скрывало факт драки школьников
Появилась программа международного форума «Россия - спортивная держава»
Горьковскую атомную станцию планируется продать за 85,2 млн рублей
На въезде в Нижний Новгород образовалась гигантская пробка
Похититель кабеля задержан полицией по горячим следам в Нижнем Новгороде
Восемь нижегородских рыбхозов получили субсидии в размере 9 млн рублей