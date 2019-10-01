Липы будут посажены в нижегородском сквере им. Евстигнеева

СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-01T14:24:06+03:00

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Липы будут посажены 2 октября в нижегородской сквере им. Евстигнеева на Театральной площади.

Согласно сообщению Управления по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода, данное мероприятие будет приурочено к дню рождения известного советского и российского актера, которому 9 октября исполнилось бы 93 года.

Сажать деревья на Театральной площади будут глава Нижегородского района Алексей Мочкаев, педагоги и студенты Нижегородского театрального училища имени Е. А. Евстигнеева, а также члены экологического совета при администрации Нижнего Новгорода. Начало мероприятия запланировано в 11.00.

Напомним, что Евгений Александрович Евстигнеев родился в 1926 году в Нижнем Новгороде, а в 1951 году стал выпускником Горьковского театральное училища. В 2019 году по решению Гордумы скверу на Театральной площади было присвоено его имя.

ИСТОЧНИК KP.RU