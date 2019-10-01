СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-01T14:01:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Производственная гимнастика введена в администрации Советского района с 1 октября.

Как сообщает Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода, каждый день в 11.00 и 16.00 все сотрудники ведомства будут уделять порядка 5 минут на выполнение ряда упражнений.

Сотрудники всех структурных подразделений администрации уже получили специальные буклеты описанием комплекса упражнений. Кроме того, им будет предложено просмотреть обучающие видеоролики.

По словам главы администрации Советского района Владимира Исаева, занятия гимнастикой на рабочем месте необходимы для укрепления здоровья чиновников, понижения утомляемости и, соответственно, повышения работоспособности чиновников.

«Важно понимать, что производственная гимнастика – это не пережиток прошлого, а полезное занятие, которое должно стать привычкой для каждого из нас», - подчеркнул Владимир Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU