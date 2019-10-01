СЕГОДНЯ 13:07 2019-10-01T13:27:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководство школы в Лукояновском районе скрывало факт драки школьников. Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры Нижегородской области.

Согласно имеющимся данным, в сентябре текущего года двое 13-летних школьников били по ногам ветками ученицу из младшего класса. Вреда здоровью 12-летний ребенок не получил, однако представитель школы не заявили о случившемся в полицию.

По итогам прокурорской проверки, в отношении заместителя директора общеобразовательного учреждения по воспитательной работе заведено административное дело по статье «нарушение порядка предоставления сведений (информации)». В адрес же директора учебного заведения прокуратурой было внесено представление.

"Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, 14-летние школьники насмерть забили пенсионера в Выксе Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU