На въезде в Нижний Новгород образовалась гигантская пробка

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-01T10:53:18+03:00

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Огромная пробка растянулась на въезде в Нижний Новгород со стороны Щербинок. По словам очевидцев, автомобили стояли от Ближнего Борисова. Утром, примерно с девяти до десяти часов, навигаторы показывали пробки в восемь баллов.

- Мы едем из Сартаково, нам навигатор проложил дорогу через Кстово. По его подсчетам так было быстрее, - рассказали нижегородцы, попавшие в пробку.

Общественный транспорт тоже застрял в этой пробке.

- Задержка в движении общественного транспорта – час, - рассказала нам Юлия, замерзающая на остановке. - Причина - дождь и проблемная развязка в Ольгине.

Автомобильные пробки на въезде в город со стороны Щербинок происходят постоянно. Ольгинское кольцо уже давно именуют не иначе как "проблемное". Непогода превращает проспект Гагарина в "стоячее болото". Нижегородцы с ужасом ждут зимы, когда дороги будут скользкие, и движение снизится еще больше.

ИСТОЧНИК KP.RU