СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-01T09:53:20+03:00

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу.

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Похититель кабеля задержан полицией по горячим следам в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области 1 октября.

Согласно полученной информации, преступление было совершено на ул. Кошелева. Местные жители стали свидетелями подозрительного шума, который доносился из подвала их дома. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был задержан ранее судимый 56-летний мужчина.

Как стало известно, подозреваемый пытался похитить кабель, являющийся имуществом управляющей компании.

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что ранее нижегородские полицейские заключили под стражу безработного 27-летнего жителя Советского района, укравшего строительный забор.

ИСТОЧНИК KP.RU