2019-09-30T17:44:04+03:00
Общество

Александр Суханов: «Наши политические партии недостаточно профессиональны»

Политолог считает, что на муниципальных выборах не нужны партийные списки
Андрей ВОВКЮлия ИСАЕВА
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Политолог считает, что на муниципальных выборах не нужны партийные спискиПолитолог считает, что на муниципальных выборах не нужны партийные спискиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Политолог Александр Суханов в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Новые выборы: кто придёт на смену нынешним депутатам гордумы и Заксобрания» 27 сентября прокомментировал партийные расклады перед новым избирательным циклом. По его мнению, политические партии сегодня недостаточно профессиональны.

- Начнем с партии власти: «Единая Россия» - самая крупная и сильная, очень активная. Но я бы отметил два момента, которые мешают назвать ее полноценной партией, - сказал Суханов. - Первый заключается в том, что на сегодняшний день «Единая Россия» - ничто иное, как место консолидации российской элиты. Она объединяет тех представителей элиты, которые вокруг власти, около власти и решают вопросы с помощью власти. Второй момент – «Единая Россия» чуть ли не на 50 процентов состоит из чиновников. А чиновник – это человек неполитический, он исполнитель политических решений других через государственную структуру. Вот до тех пор, пока у нас чиновники будут политиками, а депутаты – представителями бизнеса, никаких вопросов мы с вами решить не сможем. Если этого не учитывать, то начинается протестное движение внутри элиты. Ее часть покинула «Единую Россию», перешла в оппозиционные структуры, и в протестные движения пошли сильные финансовые потоки. И то, что у нас творческая интеллигенция сотнями и тысячами выходит на флешмобы, это не просто так.

Что касается КПРФ, то, мне кажется, они сегодня изменили очень многое в своей деятельности и оседлали протестные потоки. Например, в Балахне и других городах. И это очень правильно с двух точек зрения: повышение авторитета партии среди избирателей и организация протестов, не позволяя стихии выплескиваться за рамки закона. Что касается других партий, тоже могу сказать, что они недостаточно активны. Партии занимаются выборами, а должны – отбором и поиском потенциальных лидеров. Поэтому, когда мы говорим о муниципальных выборах, нельзя на этом уровне вводить партийные списки. Потому что муниципальный депутат наиболее близок к избирателю, и избиратель голосует на этом уровне не по партийным спискам, а за того, кого лично знает и кому доверяет. И тогда будет резерв будущих политиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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