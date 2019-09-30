Физик из Лыскова стал лауреатом конкурса «Учитель года России - 2019»

СЕГОДНЯ 17:28 2019-09-30T17:28:39+03:00

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Учитель физики из лысковской школы Дмитрий Комиссаров стал одним из лауреатов всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019». Церемония подведения итогов прошла в Грозном в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По итогам первого очного тура были выбраны 15 лучших кандидатов, среди которых и оказался учитель из Лыскова.

В ближайшее время станет известно, кто станет призерами. 29 и 30 сентября проводятся испытания второго очного тура «Учитель-мастер» - «Мастер-класс» и «Образовательный проект». По их результатам и назовут лучших.

А уже 3 октября в Москве состоится третий очный тур «Учитель-лидер», который включает два конкурсных испытания - «Публичную лекцию» и «Разговор с министром». Торжественный концерт в честь дня учителя и награждение победителя и призеров назначено на 4 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU