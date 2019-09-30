2019-09-30T17:07:04+03:00
Общество

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Сеченовском районе

Их запускают в рамках федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Валерия ГРОМОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Болтинка Сеченовского района. Там уже побывали первые пациенты, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

ФАП представляет собой одноэтажное здание, вход в которое оборудован и для маломобильных граждан. Перед крыльцом установлены новые скамейки и навес для детских колясок.

- Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта - это всегда большое событие. В селе Болтинка проживает более 780 жителей, в том числе 69 детей, естественно, что они нуждаются в организованной первичной медико-санитарной помощи, тем более что до ЦРБ порядка 20 километров, - подчеркнул главный врач Сеченовской ЦРБ Антон Новиков. Теперь местные жители смогут сделать здесь инъекции, пройти осмотры и поставить прививки.

Кстати, по словам губернатора Глеба Никитина, работа по замене и строительству новых ФАПов обязательно будет продолжена.

- Мобильные ФАПы и комплексы будут работать во всех районах области в поселениях с численностью жителей до 100 человек, - добавил он.

Напомним, всего в регионе в этом году открываются пять новых фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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