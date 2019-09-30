2019-09-30T16:57:14+03:00
Общество

Александр Прудник: «Партии должны идти на выборы с психологией победителей, а не жалобщиков»

Социолог дал совет политическим партиям перед предстоящими избирательным циклом.
Андрей ВОВКЮлия ИСАЕВА
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Социолог дал совет политическим партиям перед предстоящими избирательным циклом.Социолог дал совет политическим партиям перед предстоящими избирательным циклом.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Социолог Александр Прудник в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Новые выборы: кто придёт на смену нынешним депутатам гордумы и Заксобрания» 27 сентября дал совет политическим партиям перед предстоящими избирательным циклом.

Прудник напомнил о результатах выборов в гордуму Хабаровска. Там ЛДПР получила 34 мандата из 35, «Справедливая Россия» - один мандат, а «Единая Россия» - ни одного. «Это все произошло несмотря на то, что все ресурсы были у партии власти, - отметил Прудник. - А прошлогодние выборы, когда побеждал представитель ЛДПР? Против него работала вся административно-партийная система. Если в ответ работают профессионалы, то результат всегда будет в пользу профессионалов».

По мнению социолога, все партии должны идти на выборы с психологией победителя, а не жалобщика.

- Надо правильно выстроить кампанию. Против этого может выстоять только ответно правильно выстроенная кампания, - уверен Александр Прудник. - Но ведь некоторые представители партий говорят, что «Единая Россия» берет своим ресурсом. Значит, правильно выстроенной кампании не будет, и вы победите. Все наши опросы показывают одно: что оппозиционные партии не выбирают своего потенциала. У них поддержка гораздо выше, чем вы получаете на голосовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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