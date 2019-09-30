2019-09-30T16:10:41+03:00
Общество

Андрей Самсонов: «Партийные списки выгодны как оппозиции, так и партии власти»

Социолог уверен, что на выборах в гордуму в 2020 году мы также столкнемся с низкой явкой
Андрей ВОВКЮлия ИСАЕВА
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Социолог Андрей Самсонов в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Новые выборы: кто придёт на смену нынешним депутатам гордумы и Заксобрания» 27 сентября прокомментировал возможную отмену партсписках на выборах в думу Нижнего Новгорода.

- Для чего в свое время вводились партийные списки на муниципальном уровне? Для того чтобы сложилась более менее устоявшаяся партийно-политическая система, чтобы партии развивались, - напомнил Самсонов. - Да, в то время это было выгодно «Единой России», никто не отрицает. Но это оказывалось выгодным и политическим партиям, как минимум ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». И, когда сейчас «Единая Россия» вновь начинает переводить диалог в режим, что на муниципальном уровне теперь партийные списки не нужны, это вообще-то глупость. «Единая Россия» просто сама не понимает, что ей удобна та система, когда есть они как партия власти и оппонирующие им парламенсткие группы. В противном случае «Единая Россия» имеет шансы по всей стране получить ситуацию, сходную с Санкт-Петербургом и Москвой: когда она вытолкнет в оппозицию себе все партии как внесистемных кандидатов. То есть в данном случае попытка каждый раз как-то конъюнктурно менять законодательство приведет к тому, что ситуация будет загнана в угол, станет еще хуже для самой партии власти. У нас сейчас есть партия власти, и есть оппозиция, представленная тремя парламентскими партиями, которые при всех идеологических разногласиях блокируются между собой в отношении «Единой России».

Что касается выборов в думу в 2020 году, то социолог уверен – явка будет низкой:

- Давайте не будем обманывать себя - в следующем году на муниципальных выборах мы стопроцентно столкнемся с проблемой низкой явки. У нас практически никогда на муниципальных выборах явка не превышала 24-25 процентов. С чего она станет выше? Высокая явка – не всегда признак протеста, все зависит от реакции населения на саму ситуацию и кандидатов. В любом случае с низкой явкой мы столкнемся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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