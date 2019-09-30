Звезды мирового спорта проведут бесплатный мастер-класс по боксу и кикбоксингу в Дзержинске

СЕГОДНЯ 15:48 2019-09-30T15:48:48+03:00

Тренировки для спортсменов и их тренеров состоятся 6 октября в клубе SIRIUS

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Бесплатные тренировки по боксу и кикбоксингу для спортсменов и мастер-класс для тренеров состоятся в клубе единоборств SIRIUS в Дзержинске в воскресенье, 6 октября 2019 года. Тренировки будут проводить спортсмены и тренеры с мировым именем Андрей Ивичук и Роман Пижук.

Сначала в клубе пройдет тренировка для перспективных спортсменов из секций Нижегородской области, показательный бой двух спортсменов, которых тренеры выберут по итогам занятия и будут наставлять в ходе боя. По итогам тренировки участникам занятия будут даны рекомендации по дальнейшему развитию спортивной карьеры.

Затем состоится семинар-тренировка для наставников и тренеров секций бокса и иных видов боевых искусств, на котором приглашенные специалисты поделятся своими методами тренировки, а также расскажут о способах продвижения спортсмена на международный уровень.

Участие в семинаре и тренировке – бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Для этого нужно направить свою заявку на почту siriusfightgym@gmail.com.

Начало тренировки для спортсменов - в 12.30, семинара для тренеров – в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU