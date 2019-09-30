Аллея из 16 фонтанов открылась в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-30T15:26:57+03:00

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В Автозаводском парке Нижнего Новгорода состоялось открытие большой аллеи фонтанов, некоторые из которых не работали более 30 лет. Территория была реконструирована после 100-процентной изношенности объектов, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Аллея состоит из 14 маленьких, большого центрального и круглого фонтанов. Во время работ по реконструкции был сохранен исторический облик общественного пространства – добавилась лишь подсветка.

- По просьбам нижегородцев работу фонтанов продлили до 22 часов. Теперь многие специально приезжают в вечернее время в парк погулять. У центрального фонтана нескончаемые фотосессии, - подчеркнул директор парка Сергей Рябинин.

Напомним, 17 августа на Автозаводе был открыт первый каскад прямоугольного фонтана у центрального входа в парк. Также в этом году в Нижнем Новгороде построили два сухих (пешеходных) фонтана в Московском районе, два - в Советском районе, а также открыли фонтан на Черном пруду.

ИСТОЧНИК KP.RU