Нижегородцы смогут зимой покупать горячие напитки на Нижневолжской набережной и Покровке

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-30T14:28:40+03:00

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Теперь, прогуливаясь холодной зимой по центру Нижнего Новгорода, жители смогут купить горячие напитки, не заходя в заведения. Несколько тележек с чаем и кофе будут стоять на Нижневолжской набережной и площади Минина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего по центру будут расставлены шесть тележек – по набережной, на Покровке, у памятника Чкалову и рядом с Георгиевской башней Нижегородского кремля.

- Мы уделяем большое внимание тому, чтобы нестационарная торговля была законной. Обеспеченность необходимыми товарами и услугами жителей и гостей города, а также комфорт ведения бизнеса для предпринимателей всех форм торговли – это основные ориентиры развития современной торговли, - подчеркнул первый заместитель администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

ИСТОЧНИК KP.RU