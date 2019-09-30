99,7% многоквартирных домов Нижнего Новгорода обеспечены теплом
По данным на утро 30 сентября 2019 года, в Нижнем Новгороде подключены к теплу 7 734 из 7 755 многоквартирных жилых домов. Это составляет 99,7%. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации.
Все котельные работают в штатном режиме, школы и детские сады полностью обеспечены теплом.
- Отопление в жилые дома пущено в нормативные сроки, но по отдельным стоякам ведется дополнительная регулировка системы отопления, - пояснили в департаменте.
Напомним, отопительный сезон стартовал 23 сентября. Подключать тепло к учреждениям социальной сферы начали еще 18 сентября, поскольку на улице сильно позолодало.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Горячая линия по пуску тепла - 439-00-40. Она будет работать до 8 октября 2019 года в будние дни с 8.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 16.00. Также по вопросам пуска тепла можно обращаться круглосуточно в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 005.
ИСТОЧНИК KP.RU