2019-09-30T13:48:45+03:00
Общество

99,7% многоквартирных домов Нижнего Новгорода обеспечены теплом

Отопление не включено лишь в 21 доме
Валерия ГРОМОВА
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По данным на утро 30 сентября 2019 года, в Нижнем Новгороде подключены к теплу 7 734 из 7 755 многоквартирных жилых домов. Это составляет 99,7%. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации.

Все котельные работают в штатном режиме, школы и детские сады полностью обеспечены теплом.

- Отопление в жилые дома пущено в нормативные сроки, но по отдельным стоякам ведется дополнительная регулировка системы отопления, - пояснили в департаменте.

Напомним, отопительный сезон стартовал 23 сентября. Подключать тепло к учреждениям социальной сферы начали еще 18 сентября, поскольку на улице сильно позолодало.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Горячая линия по пуску тепла - 439-00-40. Она будет работать до 8 октября 2019 года в будние дни с 8.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 16.00. Также по вопросам пуска тепла можно обращаться круглосуточно в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 005.

ИСТОЧНИК KP.RU

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