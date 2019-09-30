Мария Самоделкина: «Молодежь должна осмысленно подходить к участию в выборах»

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-30T11:57:59+03:00

По словам Самоделкиной, сейчас Молодежный парламент делает все для того, чтобы молодежь наконец-то осмысленно подходила к депутатству и участию в праймериз Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

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Председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области Мария Самоделкина в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Новые выборы: кто придёт на смену нынешним депутатам гордумы и Заксобрания» 27 сентября поделилась ожиданиями молодежи от предстоящего избирательного цикла.

- К нам в Молодежный парламент часто приходят и говорят: «Я хочу быть депутатом». Человеку 25 лет, а что он вообще сделал для того, чтобы быть депутатом? Одного высшего образования недостаточно, - отметила Самоделкина. - Мы стараемся делать то, о чем просят жители. И сейчас мы активно выходим во дворы, общаемся с жителями. Не так давно, в мае, провели потрясающий проект по возрождению дворовых праздников. Когда мы сделали этот праздник всем двором, поняли, что проблемы есть, и пошли дальше.

Мария Самоделкина напомнила, что недавно был запущен молодежный кадровый резерв – на «Команде правительства» уже более 1000 заявок:

- Это активная молодежь, которая хочет развиваться. И задача проекта – найти ту талантливую молодежь и понять, как она дальше будет двигаться в правильном русле и постигали те компетенции, которые им нужны. Допустим, если они претендуют на позицию депутата, то уже знают, какие проблемы есть у жителей, хорошо разбираются в избирательном законодательстве и знают, как решить проблемы.

По словам Самоделкиной, сейчас Молодежный парламент делает все для того, чтобы молодежь наконец-то осмысленно подходила к депутатству и участию в праймериз «Единой России». Также Мария Самоделкина рассказала про проект «ПолитСтартап»:

- Еще у нас проходил «ПолитСтартап», где ребята вели свою избирательную кампанию, делали проекты и общались с профессионалами, после чего понимали, будет ли жить их избирательная программа. Мое убеждение - в том, что когда молодой человек приходит и говорит, что хочет избраться, он должен сначала пройти предварительные циклы и четко понимать, с кем он будет работать и что у него за спиной. Мы делаем качественных кандидатов с осознанной позицией. У нас по стране 321 молодой депутат. Это внушительная цифра. Тренд на приход молодежь во власть есть, и мы будем дальше его развивать.

ИСТОЧНИК KP.RU