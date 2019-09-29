Нижегородские предприниматели смогут заключить контракты с финскими компаниями

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-29T12:14:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 3 октября 2019 года, в 10 часов утра в отеле «Кортъярд Мариотт» в Нижнем Новгороде состоится биржа контактов с участием правительственных и деловых кругов Нижегородской области и Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках мероприятия местные компании, заинтересованные в расширении связей с финнами, смогут пообщаться с иностранной делегацией, которую возглавит

заместитель директора департамента корпоративного финансирования и инноваций Министерства занятости и экономического развития Финляндии Сампса Ниссинен. На встрече будут присутствовать представители предприятий, специализирующихся на производстве продукции для растениеводства и земледелия, систем безопасного водоснабжения, энергоэффективного отопления и охлаждения зданий, офисной мебели и компонентов для высокотехнологичного строительства.

- Также среди финских компаний будут организации, заинтересованные в поставках в наш регион полимерной продукции, оборудования для различных отраслей промышленности, в том числе для утилизации и переработки твердых отходов, - уточнили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU