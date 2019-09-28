Реверсивное движение вводится на мосту через Кудьму на трассе М-7 «Волга»

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-28T16:19:52+03:00

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Реверсивное движение будет введено на мосту через Кудьму на 447 км трассы М-7 «Волга» 30 сентября с 10.00 по 20.00. Изменения связаны с проведением профилактических работ, сообщает пресс-служба Федеральное казенное учреждение Упрдор «Москва - Нижний Новгород».

Интервал движения будет зависеть от дорожной обстановки. Однако экстренные службы будут пропускаться в приоритетном порядке. Максимальная скорость в зоне дорожных работ составит 40 км в час.

Уточняется, что в указанный период подрядчик будет проверять техническое состояние деформационных швов на переправе. И если понадобится, то специалисты заменят поврежденные конструктивные элементы.

Узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на трассе М-7 «Волга» можно по телефонам диспетчерской службы 8-831-282-28-11 или 8-800-505-76-52 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU