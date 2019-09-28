Два человека погибли при пожаре в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-28T15:04:43+03:00

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Страшный пожар произошел в Нижегородской области минувшей ночью. В субботу 28 сентября в 00.52 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме в деревне Мартыниха городского округа Шахунья.

Как сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Нижегородской области, в результате пожара сгорело имущество, а также внутренняя отделка на общей площади 60 квадратных метров. На месте возгорания найдены тела двух людей.

Добавим, что для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства регионального МЧС. В работе были задействованы шесть человек и две единицы техники.

Напомним, в случае пожара необходимо звонить в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны по номеру 101. Телефон доверия ГУ МЧС России по Нижегородской области 439-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU