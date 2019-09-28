2019-09-28T13:21:06+03:00
Общество

Торжества по случаю всемирного дня туризма впервые прошли в Нижегородской области

С праздником представителей туриндустрии поздравил замгубернатора Александр Югов
Анна МИГАЛОВА
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Фото: Кирилл МартыновФото: Кирилл Мартынов
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Торжества по случаю всемирного дня туризма впервые прошли в Нижегородской области, передает пресс-служба облправительства.

С праздником представителей туриндустрии, собравшихся в одном из концертных залах Нижнего Новгорода 27 сентября, поздравил замгубернатора Александр Югов.

Чиновник напомнил, что недавно в стране была утверждена Стратегия развития туризма до 2035 года. А в регионе работает своя Стратегия развития, в которой немало внимания уделяется туристической отрасли.

- Уже есть результаты ее реализации. Началась работа над созданием паломническо-туристского кластера «Арзамас - Дивеево - Саров». Проект поддержан первыми лицами страны. Это большой проект для туристского потенциала региона, - подчеркнул Югов.

Отметим, что в рамках празднования всемирного дня туризма в столице Приволжья прошли презентации туристских проектов, шоу-программа, VR-путешествия по городу, в музеи и на фабрики народных промыслов, а также были мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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