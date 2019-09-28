2019-09-28T12:28:52+03:00
Общество

Трамвай № 7 временно перестал курсировать в Нижнем Новгороде

Также изменено движение трамваев № 8 и 417
Анна МИГАЛОВА
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Несколько трамваев ходят по измененному маршруту в Заречной части Нижнего Новгорода в выходные. А один трамвай и вовсе перестанет курсировать. Об этом сообщается в официальной группе муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс» в соцсетях.

Так, с 22.00 27 сентября по 16.00 28 сентября изменено движение трамваев № 8 и 417. Они будут ходить по измененному маршруту в связи с ремонтом трамвайных путей на проспекте Ленина. Трамвай № 8 пока курсирует от станции метро «Автозаводская» до Гнилиц. А трамвай № 417 - по маршруту: 52-й квартал - станция метро «Автозаводская» и Московский вокзал - улица Аксакова (Игарская).

Вместе с тем трамвай № 7 не будет ходить вовсе до 18.00 29 сентября. Это связано с ремонтом трамвайных путей в районе Березовской улицы. А вот трамвай № 6 будет работает без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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