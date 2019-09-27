СЕГОДНЯ 17:13 2019-09-27T17:13:41+03:00

Татьяна Гриневич: «Переход на выборы только по одномандатным округам будет большой потерей для политики» Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

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Председатель нижегородского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Татьяна Гриневич в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Новые выборы: кто придёт на смену нынешним депутатам гордумы и Заксобрания» 27 сентября прокомментировала возможную отмену партийных списков на выборах в думу Нижнего Новгорода. Напомним, что сейчас состав думы формируется по партийным спискам (12 депутатов) и одномандатным округам (35 депутатов). Обсуждается полный переход к одномандатным округам.

- Переход на выборы только по одномандатным округам будет большой потерей для политики, - считает Гриневич. - Избираться по одномандатному округу дороже, поэтому мы понимаем, какие депутаты туда изберутся. Партийные списки дают возможность попасть в парламенты политикам, которые могут защищать интересы жителей, а не своего бизнеса.

- Я считаю, что у нас очень хорошие фракции в городской думе и Законодательном собрании. Мы единственная парламентская партия, которая представляет образование и здравоохранение, и мы этим гордимся. Наши депутаты могут говорить с этих трибун о действительно важных проблемах. К сожалению ни директора школ, ни главврачи больниц не являются толстосумами, поэтому нам будет трудно победить, - добавила она.

Что касается отмечаемой низкой явки на выборах, Татьяна Гриневич сослалась на слова депутата Госдумы Сергея Миронова, который заявил о переносе выборов на второе-третье воскресенье октября или марта.

- Все мы помним, когда выборы проходили в этот период, - явка всегда была намного лучше. Сейчас у нас что происходит - всем некогда – лето: моря, огороды. Все избиратели копают картошку, - сказала Татьяна Гриневич.

ИСТОЧНИК KP.RU