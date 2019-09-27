Финальный этап рекультивации начался на полигоне ТБО «Игумново»

СЕГОДНЯ 16:09 2019-09-27T16:09:36+03:00

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На полигоне твердых бытовых отходов «Игумново» начался финальный этап рекультивации. Об этом стало известно в ходе выездного совещания под руководством заместителя губернатора Нижегородской области Андрей Харин.

- Сейчас на объекте приступили к укладке растительного грунта и биоматов. Фактически это финальный этап рекультивации, - отметил Андрей Харин. - Биоматы уже выстелены на 6 из 42 гектаров площади. Через пару недель здесь взойдет зеленая трава. Темпы работ хорошие. Подрядчик уже говорит о досрочном завершении работ. При этом согласно контракту, срок окончания рекультивации – апрель 2020 года.

Одновременно с этим на объекте продолжается укладка геотекстиля. Сейчас он готов на 79%.

-Планируем, что закончим работы к концу ноября, - пояснил президент ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин. - Уникальная отечественная разработка биоматов позволят класть их при температуре до минус 10 градусов. И трава также будет всходить.

ИСТОЧНИК KP.RU