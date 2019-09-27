Финальный этап рекультивации начался на полигоне ТБО «Игумново»
На полигоне твердых бытовых отходов «Игумново» начался финальный этап рекультивации. Об этом стало известно в ходе выездного совещания под руководством заместителя губернатора Нижегородской области Андрей Харин.
- Сейчас на объекте приступили к укладке растительного грунта и биоматов. Фактически это финальный этап рекультивации, - отметил Андрей Харин. - Биоматы уже выстелены на 6 из 42 гектаров площади. Через пару недель здесь взойдет зеленая трава. Темпы работ хорошие. Подрядчик уже говорит о досрочном завершении работ. При этом согласно контракту, срок окончания рекультивации – апрель 2020 года.
Одновременно с этим на объекте продолжается укладка геотекстиля. Сейчас он готов на 79%.
-Планируем, что закончим работы к концу ноября, - пояснил президент ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин. - Уникальная отечественная разработка биоматов позволят класть их при температуре до минус 10 градусов. И трава также будет всходить.
ИСТОЧНИК KP.RU