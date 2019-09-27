2019-09-27T13:58:25+03:00
Общество

Нижегородцев ожидают пасмурные, но относительно теплые выходные

Иногда сквозь облака даже будет пробиваться солнце
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Грядущие выходные станут в Нижегородской области относительно теплыми, хотя и пасмурными. Об этом свидетельствуют данные портала погоды Gismeteo.ru.

Так, в субботу, 28 сентября 2019 года, утром будет переменная облачность, но к 12 часам дня небо затянет облаками. Температура воздуха в дневные часы достигнет +8 градусов Цельсия, к вечеру опустится до +5 градусов. Максимальная скорость северо-западного ветра составит 3-7 метров в секунду. Осадков в течение дня не ожидается.

В воскресенье, 29 сентября, станет еще немного теплее – до +10 градусов Цельсия днем и до +7 градусов вечером. При этом почти весь день погода будет пасмурной – лишь ближе к вечеру из-за облаков начнет проглядывать солнце. Ветер сменит направление на южное, отдельные порывы будут достигать скорости 8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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