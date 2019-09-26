2019-09-26T17:46:49+03:00
Общество

Почти 30 пригородных электричек отменят на зиму в Нижегородской области

Также по выходным перестанет ходить городская электричка
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В связи с переходом на зимний график работы в Нижегородской области будут отменены сразу 29 пригородных поездов. Об этом сообщает «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Так, на зиму перестанут курсировать электрички до Моховых гор, Суроватихи (с понедельника по четверг и в субботу), Сережи, Тарасихи (по воскресеньям), Семенова (по воскресеньям). Часть из них приостановит поездки уже с октября, часть продолжит ходить до ноября. Кроме того, по выходным отменяется поезд до Дзержинска и в обратном направлении.

Зато поезда Нижний НовгородКерженец и Ветлужская – Нижний Новгород с 3 ноября назначаются в ежедневное обращение.

С 19 октября 2019 года по выходным также перестанет ходить городская электричка, соединяющая Московский вокзал и проспект Гагарина. По будням она продолжит курсировать в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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