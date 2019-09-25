2019-09-25T14:57:50+03:00
Общество

Около двух тысяч нижегородцев планируется призвать в армию до 31 декабря

Осенний призыв стартует в регионе 1 октября
Анна МИГАЛОВА
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В военном комиссариате заработал телефон горячей линии.В военном комиссариате заработал телефон горячей линии.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Около двух тысяч нижегородцев планируется призвать в армию до 31 декабря. Осенний призыв стартует в регионе 1 октября, сообщает пресс-служба Военного комиссариата Нижегородской области.

Первые отправки в войска начнутся во второй половине октября. Призывников доставят к местам прохождения военной службы поездами и самолетами. Перед отправлением в армию ребят оденут в зимнюю форму: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - зеленого цвета.

На протяжении всего осеннего призыва военном комиссариате будет работать телефон горячей линии по вопросам призыва граждан на военную службу по номеру 419-79-14.

Отметим, что сейчас военную службу проходят свыше пяти тысяч нижегородцев. При этом примерно тысяча служит в элитных воинских частях, около 300 человек - в Нацгвардии России, более 10 - в научных ротах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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