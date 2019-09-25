2019-09-25T13:46:41+03:00
Происшествия

Председатель УИК Московского района осуждена за растрату

Женщина отделалась условным сроком
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижнем Новгороде вынесен приговор по уголовному делу в отношении женщины, обвиняемой в растрате. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как было установлено в ходе суда, 21 сентября 2016 года нижегородка, являясь председателей участковой избирательной комиссии Московского района, в период подготовки и проведения выборов депутатов, передала деньги в сумме около шести тысяч рублей лицам, которые фактически не имели никакого отношения к подготовке к выборам. При этом деньги она взяла из средств, который были ей вверены для обоснованной компенсации и оплаты труда членам УИК.

Суд назначил женщине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, в течение двух лет она не сможет заниматься деятельностью, связанной с участием в работе избирательных комиссий. Также с осужденной взыскан штраф в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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