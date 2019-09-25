Компания на «десятке» протаранила грузовик в Дзержинске: есть жертвы

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-25T10:30:55+03:00

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37-летний мужчина погиб в страшной аварии в Дзержинске днем во вторник. 24 сентября 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Трагедия произошла около четырех часов дня на первом километре Бабинского кольца. 20-летний водитель «десятки» со стажем два года не справился с управлением автомобилем и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком «ГАЗ».

В результате аварии водитель легковушки получил открытую черепно-мозговую травму, осадненные раны лица и ушиб носа. Его 21-летний пассажир госпитализирован с более серьезными травмами: у него диагностированы сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и перелом костей носа, травматический шок, множественные ушибленные раны лица. Третий же пассажир скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU