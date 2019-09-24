Три женщины пострадали в ДТП в городе Лысково

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-24T10:50:18+03:00

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Три женщины пострадали в столкновении «ГАЗели» и иномарки в Нижегородской области. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, авария произошла около восьми часов утра в понедельник, 23 сентября 2019 года, возле дома №31 по улице Мичурина. 32-летняя женщина со стажем один год, управляя автомобилем «Мицубиши», не предоставила преимущество в движении при выезде с второстепенной дороги и столкнулась с «ГАЗелью».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три женщины в возрасте 41, 35 и 36 лет, находившиеся в отечественном микроавтобусе. Все они самостоятельно обратились в ЦРБ, где у них были диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. После осмотра и оказания первой медицинской помощи женщины были отправлены домой.

ИСТОЧНИК KP.RU