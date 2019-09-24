Вторая «умная» контейнерная площадка для раздельного сбора отходов появилась в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-24T09:46:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 23 сентября, в Нижнем Новгороде состоялось официальное открытие второй автоматической «умной» контейнерной площадки для раздельного сбора отходов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Посмотреть на эту площадку приехал и заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин.

- Очень приятно, что жители приняли решение о переходе на раздельный сбор отходов и установили «умную» контейнерную площадку. Со своей стороны мы поддерживаем данное начинание, - сказал Андрей Харин.

Появилась умная площадка на улице Верхне-Печерская, дом№1, корпус №2. Здесь нет привычных контейнеров. Это полностью закрытая площадка, двери которой открываются с помощью бесконтактного ключа, так что мусор не рассыпается по двору. Кроме того, «умная» площадка отслеживает наполняемость контейнеров, а также может сказать, сколько мусора выбросил каждый из жильцов.

Андрей Харин отметил, что в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология» в этом году в регионе на обустройство контейнерных площадок и закупку для них контейнеров муниципалитетам из областного бюджета дополнительно было выделено около 400 миллионов рублей. Поставка первых партий уже начата.

ИСТОЧНИК KP.RU