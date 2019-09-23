2019-09-23T12:24:51+03:00
Общество

Более 406 тысяч нижегородцев сделали прививку от гриппа

Прививочная кампания стартовала в регионе в начале сентября
Валерия ГРОМОВА
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4 сентября 2019 года в Нижегородской области стартовала прививочная кампания. Вакцины сделали уже более 406 тысяч жителей, более 125 тысяч из которых – дети.

Как уточнили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, охват прививками составил порядка 13% от населения Нижегородской области. По словам замруководителя ведомства Натальи Садыковой, в это году планируется привить не менее 47% местных жителей.

- Особое внимание будет уделено группам риска, а именно, детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет и медицинским работникам, - подчеркнула она.

Напомним, в 2019 году изменятся два вируса гриппа «А». Традиционно именно они дают высокие пики заболеваемости. Учитывая, что в этом году произошло изменение одновременно двух вирусов гриппа «А», можно ожидать достаточно интенсивной эпидемии с высокой заболеваемостью. Поэтому мы рекомендуем всем нижегородцам привиться обновленной вакциной. Не обойдется и без знаменитого гриппа H1N1, названного в народе «свиным».

ИСТОЧНИК KP.RU

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