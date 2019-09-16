Стало известно, когда в Нижний Новгород придет эпидемия гриппа
С 4 сентября в Нижегородской области стартовала прививочная кампания против гриппа – на сегодняшний день прививки сделали уже 197 тысяч человек, из них 80 тысяч детей. Однако это только начало – всего в этом году специалисты Роспотребнадзора намерены привить не менее 47% населения области, а это без малого полтора миллиона человек!
- Ежегодно вирусы гриппа мутируют, поэтому в вакцину были внесены изменения со сменой циркулирующих штаммов, - пояснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова. – Уже известно, что в этом году изменятся два вируса гриппа «А». Традиционно именно они дают высокие пики заболеваемости. Учитывая, что в этом году произошло изменение одновременно двух вирусов гриппа «А», можно ожидать достаточно интенсивной эпидемии с высокой заболеваемостью. Поэтому мы рекомендуем всем нижегородцам привиться обновленной вакциной.
Не обойдется в этом году и без знаменитого гриппа H1N1, названного в народе «свиным». Впрочем, сильно этого пугаться не стоит – за последние годы нижегородцы уже успели к нему привыкнуть.
- Сейчас этот вирус гриппа уже считается сезонным, - объясняет Наталья Садыкова. – Чтобы исключить пандемическое распространение, он входит в состав вакцины в любом случае, вне зависимости от того, ожидается он в этом году или нет.
Сделать прививку специалисты советуют нижегородцам до ноябрьских праздников – именно тогда к началу эпидемии в организме успеет выработаться иммунитет.
- Пока нет точных прогнозов по поводу ожидаемого начала эпидемии,- предупредила Наталья Садыкова. – Однако традиционно эпидемия начинается во второй половине января. При этом циркуляция гриппа в регионе начинается во второй половине декабря, а значит, в это время нижегородцы уже могут заболеть.
СПРАВКА
На бесплатную прививку против гриппа могут традиционно рассчитывать основные группы риска:
- Воспитанники детских садов
- Учащиеся школ
- Медицинские работники
- Работники образовательных учреждений
- Работники транспортных предприятий
- Работники ЖКХ
- Сотрудники животноводческих предприятий и зоопарков
- Люди старше 60 лет
- Беременные женщины
КОНКРЕТНО
Где сделать прививку?
«Формед-НН»
Адрес: ул.Горького, 232, ул.Гордеевская, д.36а
Телефон: 432-95-88, 215-10-38
«МедАс»
Адрес: ул. Максима Горького, д. 48/50
Телефон: 235-15-17
«Неомед»
Адрес: ул. Большая Печерская, д.39
Телефон: 265-30-90, 265-33-90
Сеть медицинских клиник «Тонус»
Адрес: ул. Ижорская, д.50, ул. Ванеева, д.4, ул.Коминтерна, д.139
Телефон: 411-11-22, 415-47-78
МЦ Соло
Адрес: ул.Исполкома, д.6
Телефон: 411-18-46, 223-76-00
МЦ лечения и профилактики «Здоровье»
Адрес: ул.Янки Купалы, д.38
Телефон: 423-47-57
Сеть клиник «Александрия»
Адрес: пр. Гагарина, д. 50, ул.М.Покровская, д. 2а, ул.Ошарская, д. 65 к.1
Телефон: 235-01-16
«Нижегородский центр вакцинации»
Адрес: ул.Плотникова, д. 3, ул.Коминтерна, д. 139, ул.Бринского, д. 1
Телефон: 216-41-46, 217-00-01
Клиника «Персона»
Адрес: ул.Грузинская,д.16, ул.Большая Печерская, д.26, пл.Комсомольская, д. 2
Телефон: 422-30-60, 416-20-80, 416-20-99
«Академия Vip»
Адрес: ул.Студеная, д.57
Телефон: 439-77-77(17)
«Аксон НН»
Адрес: пр. Ленина, 36
Телефон: 233-23-32
Поликлиника «Любимый доктор»
Адрес: ул.Академика Сахарова, д. 109
Телефон: 415-59-75
«Нижегородская медицинская компания»
Адрес: ул. Карла Маркса, д. 56
Телефон: 296-64-09, 414-48-96
Детская клиника «УльтраKids»
Адрес: ул. Янки Купалы, д.40 (отделение №1) и д.44 (отделение №2)
Телефон: 262-12-12
«СеМед»
Адрес: Казанское шоссе, д.10/3, пом. №7
Телефон: 211-31-80, 211-31-81
ИСТОЧНИК KP.RU