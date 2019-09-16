Стало известно, когда в Нижний Новгород придет эпидемия гриппа

С 4 сентября в Нижегородской области стартовала прививочная кампания против гриппа – на сегодняшний день прививки сделали уже 197 тысяч человек, из них 80 тысяч детей. Однако это только начало – всего в этом году специалисты Роспотребнадзора намерены привить не менее 47% населения области, а это без малого полтора миллиона человек!

- Ежегодно вирусы гриппа мутируют, поэтому в вакцину были внесены изменения со сменой циркулирующих штаммов, - пояснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова. – Уже известно, что в этом году изменятся два вируса гриппа «А». Традиционно именно они дают высокие пики заболеваемости. Учитывая, что в этом году произошло изменение одновременно двух вирусов гриппа «А», можно ожидать достаточно интенсивной эпидемии с высокой заболеваемостью. Поэтому мы рекомендуем всем нижегородцам привиться обновленной вакциной.

Не обойдется в этом году и без знаменитого гриппа H1N1, названного в народе «свиным». Впрочем, сильно этого пугаться не стоит – за последние годы нижегородцы уже успели к нему привыкнуть.

- Сейчас этот вирус гриппа уже считается сезонным, - объясняет Наталья Садыкова. – Чтобы исключить пандемическое распространение, он входит в состав вакцины в любом случае, вне зависимости от того, ожидается он в этом году или нет.

Сделать прививку специалисты советуют нижегородцам до ноябрьских праздников – именно тогда к началу эпидемии в организме успеет выработаться иммунитет.

- Пока нет точных прогнозов по поводу ожидаемого начала эпидемии,- предупредила Наталья Садыкова. – Однако традиционно эпидемия начинается во второй половине января. При этом циркуляция гриппа в регионе начинается во второй половине декабря, а значит, в это время нижегородцы уже могут заболеть.

СПРАВКА

На бесплатную прививку против гриппа могут традиционно рассчитывать основные группы риска:

- Воспитанники детских садов

- Учащиеся школ

- Медицинские работники

- Работники образовательных учреждений

- Работники транспортных предприятий

- Работники ЖКХ

- Сотрудники животноводческих предприятий и зоопарков

- Люди старше 60 лет

- Беременные женщины

КОНКРЕТНО

Где сделать прививку?

«Формед-НН»

Адрес: ул.Горького, 232, ул.Гордеевская, д.36а

Телефон: 432-95-88, 215-10-38

«МедАс»

Адрес: ул. Максима Горького, д. 48/50

Телефон: 235-15-17

«Неомед»

Адрес: ул. Большая Печерская, д.39

Телефон: 265-30-90, 265-33-90

Сеть медицинских клиник «Тонус»

Адрес: ул. Ижорская, д.50, ул. Ванеева, д.4, ул.Коминтерна, д.139

Телефон: 411-11-22, 415-47-78

МЦ Соло

Адрес: ул.Исполкома, д.6

Телефон: 411-18-46, 223-76-00

МЦ лечения и профилактики «Здоровье»

Адрес: ул.Янки Купалы, д.38

Телефон: 423-47-57

Сеть клиник «Александрия»

Адрес: пр. Гагарина, д. 50, ул.М.Покровская, д. 2а, ул.Ошарская, д. 65 к.1

Телефон: 235-01-16

«Нижегородский центр вакцинации»

Адрес: ул.Плотникова, д. 3, ул.Коминтерна, д. 139, ул.Бринского, д. 1

Телефон: 216-41-46, 217-00-01

Клиника «Персона»

Адрес: ул.Грузинская,д.16, ул.Большая Печерская, д.26, пл.Комсомольская, д. 2

Телефон: 422-30-60, 416-20-80, 416-20-99

«Академия Vip»

Адрес: ул.Студеная, д.57

Телефон: 439-77-77(17)

«Аксон НН»

Адрес: пр. Ленина, 36

Телефон: 233-23-32

Поликлиника «Любимый доктор»

Адрес: ул.Академика Сахарова, д. 109

Телефон: 415-59-75

«Нижегородская медицинская компания»

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 56

Телефон: 296-64-09, 414-48-96

Детская клиника «УльтраKids»

Адрес: ул. Янки Купалы, д.40 (отделение №1) и д.44 (отделение №2)

Телефон: 262-12-12

«СеМед»

Адрес: Казанское шоссе, д.10/3, пом. №7

Телефон: 211-31-80, 211-31-81