Нижний Новгород стал лидером по посещаемости матча ФНЛ в прошедшем туре

СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-22T14:41:15+03:00

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Нижний Новгород возглавил ТОП городов по посещаемости матчей ФНЛ в прошедшем туре. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные порталом о спорте и туризме ТурСтат.

14-й тур ФНЛ прошел 20 и 21 сентября. В первую тройку городов, в которых на стадионы пришло наибольшее количество зрителей, вошли Нижний Новгород, Калининград и Хабаровск. Так, на матче, который состоялся на стадионе на Стрелке между футбольными клубами «Нижний Новгород» и «Авангард», присутствовали 7277 человек. Кстати, тот матч завершился ничьей со счетом 1:1.

В Калининграде на матч между футбольными клубами «Балтика» и «Ротор» пришло 5127 человек. А в Хабаровске на игре между клубами СКА и «Енисей» побывали 2536 человек.

Напомним, сейчас, после окончания 14-го тура, ФК "Нижний Новгород" занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU