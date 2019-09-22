2019-09-22T13:46:40+03:00
Общество

В Нижегородской области увеличено количество рабочих на домах, где идет капремонт систем отопления

Соответствующее поручение дал губернатор Глеб Никитин
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Фонд капремонта Нижегородской области обязал подрядчиков увеличить количество бригад на домах, где продолжается капительный ремонт систем отопления, по поручению губернатора Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, число рабочих выросло в домах на улице Федосеенко в Нижнем Новгороде и в селе Работки Кстовского района.

- Мы мобилизовали подрядчиков, чтобы все дома в регионе вовремя вошли в отопительный сезон. Специалисты фонда ежедневно контролируют проведение работ – и в будни, и в выходные,- рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

Кроме того, специалисты фонда отметили, что в двух многоквартирных домах в поселке Красные Баки и в поселке Пруды, готовность которых также вызывала опасения, работы по теплоснабжению уже завершены, и системы полностью готовы к отопительному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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