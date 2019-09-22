В Нижегородской области увеличено количество рабочих на домах, где идет капремонт систем отопления
Фонд капремонта Нижегородской области обязал подрядчиков увеличить количество бригад на домах, где продолжается капительный ремонт систем отопления, по поручению губернатора Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В частности, число рабочих выросло в домах на улице Федосеенко в Нижнем Новгороде и в селе Работки Кстовского района.
- Мы мобилизовали подрядчиков, чтобы все дома в регионе вовремя вошли в отопительный сезон. Специалисты фонда ежедневно контролируют проведение работ – и в будни, и в выходные,- рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.
Кроме того, специалисты фонда отметили, что в двух многоквартирных домах в поселке Красные Баки и в поселке Пруды, готовность которых также вызывала опасения, работы по теплоснабжению уже завершены, и системы полностью готовы к отопительному сезону.
ИСТОЧНИК KP.RU