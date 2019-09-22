Более 30 заключенных с ВИЧ остались без лечения в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-22T12:48:34+03:00

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В нижегородских следственных изоляторах более 30 ВИЧ-инфицированных заключенных остались без жизненно важного лечения. Об этом стало известно в ходе проверки, проведенной Нижегородской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Причиной нарушения стало то, что на складе ГУФСИН закончился препарат тенофовир, применяемый для антиретровирусной терапии и входящий в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. После объявления предостережения начальнику медсанчасти 10 заключенным были изменены схемы лечения. Однако еще более 30 человек так и остались без лечения, хотя и им можно было заменить лекарство на другие препараты.

- Начальнику регионального ГУФСИН России прокурором внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении к ответственности лиц, их допустивших, которое находится на рассмотрении, - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU