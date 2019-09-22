2019-09-22T11:59:49+03:00
Общество

Еще восемь населенных пунктов получили отремонтированные дороги до райцентра в Нижегородской области

В Павловском районе по нацпроекту в этом году отремонтировано уже более 50 километров дорог
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Павловском районе Нижегородской области полностью завершен ремонт аварийных участков дороги Павлово – Гомозово в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Эта дорога соединяет с районным центром сразу восемь населенных пунктов, в том числе город Ворсму. По нацпроекту было отремонтировано три участка этой дороги. Их общая протяженность составила 5,3 километра. Кстати, дорога была включена в ремонтную кампанию во многом благодаря жалобам жителей районным властям и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

Кроме того, в этом году в Павловском районе по нацпроекту уже отремонтированы участки дорог Павлово – Михалицы, Павлово – Тумботино – Гороховец, Павлово – Марачево и РяжскКасимовМуром – всего около 50 километров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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