Еще восемь населенных пунктов получили отремонтированные дороги до райцентра в Нижегородской области
В Павловском районе Нижегородской области полностью завершен ремонт аварийных участков дороги Павлово – Гомозово в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Эта дорога соединяет с районным центром сразу восемь населенных пунктов, в том числе город Ворсму. По нацпроекту было отремонтировано три участка этой дороги. Их общая протяженность составила 5,3 километра. Кстати, дорога была включена в ремонтную кампанию во многом благодаря жалобам жителей районным властям и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.
Кроме того, в этом году в Павловском районе по нацпроекту уже отремонтированы участки дорог Павлово – Михалицы, Павлово – Тумботино – Гороховец, Павлово – Марачево и Ряжск – Касимов – Муром – всего около 50 километров дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU