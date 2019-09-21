Нижегородский хлеб признан лучшим в России

СЕГОДНЯ 18:04 2019-09-21T18:04:29+03:00

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На всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России-2019» гран-при получили нижегородские производители. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Приза были удостоены хлеба «Совитал фруктовый», «Бородинский», «Многозерновой», «Английский диетический» производства «Сормовского хлеба». Также нижегородские производители забрали кубок II степени. Его получили хлеба «Молодецкий» и «Морковный» от компании «Дзержинскхлеб» и хлеб с семенами подсолнечника «Тоскано» ООО «Ардатовский пищекомбинат».

- Получение наград такого высокого уровня в очередной раз подтверждает то, что нижегородские предприятия выпускают качественную продукцию. Мы гордимся нашими производителями, которые обеспечивают нас качественными продуктами питания», - подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Всего на конкурсе было представлено 280 образцов хлеба и хлебобулочных изделий от 68 производителей из 27 регионов России. Оценивали вкус и качество продукции не только профессиональное жюри, но и обычные люди. И это особенно ценно.

ИСТОЧНИК KP.RU