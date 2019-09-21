2019-09-21T14:11:48+03:00
Общество

Рис, свинина и сезонные овощи подешевели в Нижегородской области

Также снизились цены на сливочное масло, сахар и чай
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижегородской области вновь зафиксировано небольшое снижение цен на некоторые виды продуктов питания. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Так, по данным службы статистики, с 9 по 16 сентября на 1,2 процента снизилась средняя цена на рис. Вместо 68,1 рубля до 67,3 рублей за килограмм. На один процент дешевле стала свинина Цена на этот видя мяса снизилась с 243,1 рубля до 240,8 рублей за килограмм.

Сезонные овощи также упали в цене. Ценник на картофель снизился на 3,2 процента и вместо 16,3 рублей клубни стоят 15,8 рублей. Подешевели и яблоки. Их цена упала на 2,3 процента – с 88,1 рубля до 86,1 рубля за килограмм. Морковь также стала дешевле. На нее цены упали на 7,1 процент. Раньше она стоила 24,8 рублей, теперь же морковь можно купить в среднем за 23,03 рубля за килограмм. На 5,5 процентов подешел лук. Его цена упала с 25,2 рублей до 23,8 рублей за килограмм. Дешевле стала и капуста. Ценники снизились на 4,7 процентов, и теперь капуста стоит 20 рублей за килограмм вместо 20,9 рублей.

Кроме того, с 9 сентября в области снизились средние цены на сливочное масло, сахар и чай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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