2019-09-21T09:57:28+03:00
Общество

Руководство банка «Ассоциация» обвиняется в фальсификации документов

Сотрудники предоставляли ложные данные в Центробанк России
Юлия ДАНЧЕНКО
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Следственный комитет Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством АО Коммерческий Банк «Ассоциация». Об этом сообщили в региональном ведомстве.

По версии следствия, руководство банка вносило заведомо недостоверные сведения о финансовом положении банка в отчетность, которая позже предоставлялась в Центральный банк России. В результате специалисты Центробанка не знали об истинном положении дел в этой кредитной организации, а также о том, что существуют законные основания для обязательного отзыва лицензии банка.

Конкретные лица, которые фальсифицировали финансовые документы, пока не установлены. Известно, что они имели полномочия по проведению операций по продаже и покупке иностранной валюты на валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке.

Сейчас следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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