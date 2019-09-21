Руководство банка «Ассоциация» обвиняется в фальсификации документов
Следственный комитет Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством АО Коммерческий Банк «Ассоциация». Об этом сообщили в региональном ведомстве.
По версии следствия, руководство банка вносило заведомо недостоверные сведения о финансовом положении банка в отчетность, которая позже предоставлялась в Центральный банк России. В результате специалисты Центробанка не знали об истинном положении дел в этой кредитной организации, а также о том, что существуют законные основания для обязательного отзыва лицензии банка.
Конкретные лица, которые фальсифицировали финансовые документы, пока не установлены. Известно, что они имели полномочия по проведению операций по продаже и покупке иностранной валюты на валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке.
Сейчас следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU