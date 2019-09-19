ЦТМ представляет спектакль «Солнечная линия» по пьесе Ивана Вырыпаева

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-19T14:51:46+03:00

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Центр театрального мастерства представляет спектакль «Солнечная линия» (18+) по пьесе Ивана Вырыпаева. Премьерные показы новой постановки Никиты Бетехтина пройдут в Нижнем Новгороде 29 сентября и 3 октября в 19.00, сообщают организаторы.

«Солнечная линия» - история в жанре комедии. Текст представляет собой диалог двух персонажей - супругов Барбары и Вернера. Пять утра. Кухня. Уже который час они выясняют отношения. Семейный скандал - война, в которой то поводом, то оружием становятся обиды, раздражение, страсть, непонимание, недоверие и упрямство. Совершат ли они попытку услышать друг друга?

Главные роли в постановке достались артистам нижегородских театров - Евгению Пыхтину и Анне Сильчук. По словам Евгения Пыхтина, зрители увидят «не бытовой театр»: «Когда мы разбирали пьесу, много говорили про поток. Про то, что время остановилось. Барбара и Вернер периодически повторяют: «Пять часов утра». Это какое-то замкнутое время. В тексте есть мелодика, ритмы, и мы существуем на отстранении».

ИСТОЧНИК KP.RU