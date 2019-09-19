2019-09-19T14:51:46+03:00
Звезды

ЦТМ представляет спектакль «Солнечная линия» по пьесе Ивана Вырыпаева

Премьерные показы пройдут в Нижнем Новгороде 29 сентября и 3 октября
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: Андрей АбрамовФото: Андрей Абрамов
Изменить размер текста:

Центр театрального мастерства представляет спектакль «Солнечная линия» (18+) по пьесе Ивана Вырыпаева. Премьерные показы новой постановки Никиты Бетехтина пройдут в Нижнем Новгороде 29 сентября и 3 октября в 19.00, сообщают организаторы.

«Солнечная линия» - история в жанре комедии. Текст представляет собой диалог двух персонажей - супругов Барбары и Вернера. Пять утра. Кухня. Уже который час они выясняют отношения. Семейный скандал - война, в которой то поводом, то оружием становятся обиды, раздражение, страсть, непонимание, недоверие и упрямство. Совершат ли они попытку услышать друг друга?

Главные роли в постановке достались артистам нижегородских театров - Евгению Пыхтину и Анне Сильчук. По словам Евгения Пыхтина, зрители увидят «не бытовой театр»: «Когда мы разбирали пьесу, много говорили про поток. Про то, что время остановилось. Барбара и Вернер периодически повторяют: «Пять часов утра». Это какое-то замкнутое время. В тексте есть мелодика, ритмы, и мы существуем на отстранении».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Одностороннее движение будет введено на улице Германа Лопатина
«Красное Сормово» спустит на воду новый сухогруз «Пола Пелагия»
Глеб Никитин: «Нижегородская область планирует вовлечь в оборот 400 тысяч гектаров леса»
Глеб Никитин предложил разработать программу по развитию лесного семеноводства
Новую школу построят в микрорайоне «Юг»
В Нижнем Новгороде приобретут 40 квартир для детей-сирот
Руслан Станчев: «К 800-летию Нижнего Новгорода мы получим 4550 мест в новых школах»
Количество многодетных семей выросло в Нижегородской области
Маленький ребенок пострадал в ДТП по вине 18-летнего нижегородца на «Мерседесе»
Минэкологии призывает нижегородцев жаловаться на проблемы с вывозом ТКО в соцсетях
Себестоимость проезда в нижегородском метро составляет 45 рублей
Минстрой РФ одобрил новых застройщиков ЖК «Парус» и ЖК «Ренессанс»