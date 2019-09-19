2019-09-19T10:22:10+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде приобретут 40 квартир для детей-сирот

Соответствующие аукционы уже объявлены региональным Минсоцполитики
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Министерство социальной политики Нижегородской области 18 и 19 сентября объявило аукционы на приобретение 40 квартир для детей-сирот в черте Нижнего Новгорода. Квартиры планируется приобретать на рынке вторичного жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

- При этом начальная максимальная цена контракта составляет 1 миллион 900 тысяч рублей, - говорится в сообщении регионального правительства. – Заявки на участие принимаются до 27 сентября 2019 года. При этом помещения должны соответствовать всем требованиям благоустроенного жилья. Площадь этих квартир должна составлять не менее 30 квадратных метров, причем без учета лоджий и балконов.

Напомним, закупка жилых помещений для детей-сирот происходит в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения электронных аукционов. При этом участниками аукционов могут стать только физические и юридические лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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