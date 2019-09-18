Минстрой РФ одобрил новых застройщиков ЖК «Парус» и ЖК «Ренессанс»

СЕГОДНЯ 14:20 2019-09-18T14:20:15+03:00

Проблемные недострои на Сенной и Славянской начнут достраивать уже этой осенью

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В Минстрое РФ состоялось заседание комиссии, посвященное передаче земельных участков ООО «ВВСК» с находящимися на них долгостроями и обязательств по завершению их строительства и передаче дольщикам новому застройщику – ООО «Добрострой». Об этом заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов сообщил в ходе встречи с дольщиками «ВВСК».

- Мы выходим на завершающую стадию решения этого вопроса. После вынесения соответствующего определения суда мы приложим все усилия, чтобы новый застройщик вышел на площадки уже осенью этого года, - отметил Сергей Морозов.

Напомним, строительство жилых комплексов «Парус» на площади Сенной и «Ренессанс» на пересечении Тверской и Славянской началось в 2007-2008 годах, но не закончено до сих пор. 23 июня 2017 года решением Арбитражного суда Нижегородской области ООО «ВВСК» было признано банкротом.

ИСТОЧНИК KP.RU