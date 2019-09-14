2019-09-14T09:58:46+03:00
Общество

В Нижегородской области снизились цены на пшено, куриное мясо и сезонные овощи

Также подешевели свинина, сахар и гречка
Валерия ГРОМОВА
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За первую неделю сентября в Нижегородской области снизились цены на пшено, куриное мясо и сезонные овощи. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций региона.

Так, теперь нижегородцы смогут купить пшено за 78,9 рубля за килограмм вместо 81,1. Снижение произошло на 2,7%. На 1,1% упали цены на куриное мясо – с 133,4 рубля до 131,9 рубля за килограмм. Также подешевели сезонные овощи – на 6,8% картошка, на 5,8% яблоки, на 1,7% лук, на 2,9% капуста. Но самое значительное снижение цены – у моркови. Ее можно приобрести за 24,8 рубля за килограмм вместо 28,6 рубля (падение цены на 13,4%.

Кроме того, со 2 сентября в Нижегородской области снизились средние цены на свинину, сахар и гречневую крупу.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 7,2% меньше среднероссийского показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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