11 писем с претензиями направлены в адрес частных перевозчиков в Нижнем Новгороде
11 писем с претензиями были направлены в Нижнем Новгороде в адрес частных перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
- Претензии обоснованы низким процентом выхода автобусов на маршрут, - сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода. – По данным МКУ «Центральная диспетчерская служба» за период с 5 по 12 сентября выпуск автобусов частных перевозчиков на линию составлял лишь 82% от плана. Вместо 771 автобуса на линию выходили лишь 635 автобусов.
Как говорится в сообщении, низкий процент выхода на линию допустили сразу 11 частных перевозчиков. Они обслуживают маршруты Т-18, Т-34, Т-37, Т-55, Т-59, Т-74, Т-78, Т-82, Т-88, Т-24. В списке получивших письма с претензиями оказались:
*ИП Саакян Г.А.
* ООО «Футбол»
*ООО «Мещеряков и Компания»
* ООО «Восток»
* ООО «АвтолигатрансНН»
* ООО «Мещеряков и К»
* ООО «АвтолигатрансНН»
* ИП Саакян М.О.
* ООО «АвтолигатрансНН»
* ООО « Мещеряков и Компания»
* ООО «АвтолигатрансНН»
ИСТОЧНИК KP.RU