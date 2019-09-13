11 писем с претензиями направлены в адрес частных перевозчиков в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 20:02 2019-09-13T20:02:19+03:00

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11 писем с претензиями были направлены в Нижнем Новгороде в адрес частных перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Претензии обоснованы низким процентом выхода автобусов на маршрут, - сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода. – По данным МКУ «Центральная диспетчерская служба» за период с 5 по 12 сентября выпуск автобусов частных перевозчиков на линию составлял лишь 82% от плана. Вместо 771 автобуса на линию выходили лишь 635 автобусов.

Как говорится в сообщении, низкий процент выхода на линию допустили сразу 11 частных перевозчиков. Они обслуживают маршруты Т-18, Т-34, Т-37, Т-55, Т-59, Т-74, Т-78, Т-82, Т-88, Т-24. В списке получивших письма с претензиями оказались:

*ИП Саакян Г.А.

* ООО «Футбол»

*ООО «Мещеряков и Компания»

* ООО «Восток»

* ООО «АвтолигатрансНН»

* ООО «Мещеряков и К»

* ООО «АвтолигатрансНН»

* ИП Саакян М.О.

* ООО «АвтолигатрансНН»

* ООО « Мещеряков и Компания»

* ООО «АвтолигатрансНН»

ИСТОЧНИК KP.RU