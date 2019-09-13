2019-09-13T16:21:09+03:00
Общество

Нижегородцы смогут обсудить будущее Большой Покровской и площади Горького

Общественные обсуждения состоятся 16 сентября
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородцев пригласили обсудить будущее Большой Покровской и площади Горького. Общественное обсуждение по поводу благоустройства этих территорий состоится в 19:00 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- В рамках подготовки дизайн-проекта благоустройства второй очереди улицы Большая Покровская и площади Горького состоится открытое обсуждение, - говорится в сообщении. – В нем сможет принять участие любой желающий. Высказать свое мнение нижегородцы смогут на специальных опросных листах. Там же они смогут оставить свои предложения по поводу того, как сохранить самобытность Большой Покровской и площади Горького и при этом наполнить их городской жизнью.

Открытое обсуждение состоится в актовом зале администрации Нижегородского района по адресу улица Пискунова, дом 1. В ходе работы также будет проведена серия встреч с предпринимателями, жителями и экспертами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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