Нижегородцы смогут обсудить будущее Большой Покровской и площади Горького
Нижегородцев пригласили обсудить будущее Большой Покровской и площади Горького. Общественное обсуждение по поводу благоустройства этих территорий состоится в 19:00 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
- В рамках подготовки дизайн-проекта благоустройства второй очереди улицы Большая Покровская и площади Горького состоится открытое обсуждение, - говорится в сообщении. – В нем сможет принять участие любой желающий. Высказать свое мнение нижегородцы смогут на специальных опросных листах. Там же они смогут оставить свои предложения по поводу того, как сохранить самобытность Большой Покровской и площади Горького и при этом наполнить их городской жизнью.
Открытое обсуждение состоится в актовом зале администрации Нижегородского района по адресу улица Пискунова, дом 1. В ходе работы также будет проведена серия встреч с предпринимателями, жителями и экспертами.
ИСТОЧНИК KP.RU