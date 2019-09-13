В Нижнем Новгороде открылся пункт приема вторсырья, работающий на солнечных батареях

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-13T13:23:46+03:00

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В Нижнем Новгороде у дома № 111 по улице Сахарова открылся пункт приема макулатуры, работающий на солнечных батареях. С его работой ознакомились глава Нижнего Новгорода Владимир Панов и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

- Сейчас мы тестируем оборудование. Пока проблем никаких нет, - отметил генеральный директор управляющей организации ООО «Исток» Денис Тавров. - Но мы ждем зимы, чтобы посмотреть, надо ли подключать дополнительную батарею. Возможно, в перспективе новые объекты также будут оснащаться солнечными батареями.

По словам главы города Владимира Панова, всего в этом году в городе планируется открыть 35 пунктов приема вторсырья нового формата.

- Сейчас на территории города уже работают 15 пунктов, - отметил Владимир Панов. - Еще 4 объекта готовятся к открытию. Надеюсь, что до конца года успеем все сделать.

К слову, каждый пункт ежемесячно собирает 25-30 тонн вторсырья, среди которого бумага, картон, алюминиевые банки. В планах городской администрации обменивать вторсырье на билеты в музеи.

ИСТОЧНИК KP.RU