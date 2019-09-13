Павильон 800-летия Нижнего Новгорода будет работать на форуме «Россия – спортивная держава»

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-13T09:58:26+03:00

Мероприятие пройдет в приволжской столице в октябре 2019 года

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В четверг, 12 сентября, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в рамках пресс-конференции про проведение в Нижнем Новгороде форума «Россия – спортивная держава». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глеб Никитин подчеркнул, что работа по подготовке здания для проведения деловой части форума уже ведется. Оно располагается рядом со стадионом «Нижний Новгород», где также оборудуют площадки для занятия различными видами спорта и проведения соревнований. Уникальным объектом станет павильон, посвященный 800—летию приволжской столицы.

- Это будет мультимедийная экспозиция, интересная всем участникам и гостям форума, - пояснил губернатор.

Напомним, на форуме будут работать порядка 400 волонтеров. Их наберут по 11 направлениям, среди которых аккредитация, навигация, прибытия и отъезды, транспорт, инфостойки в гостиницах, а также работа со СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU