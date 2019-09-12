Центр здоровья и спорта открылся в гимназии №2 Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 16:43 2019-09-12T16:43:22+03:00

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В четверг, 12 сентября 2019 года, в корпусе начальной школы в гимназии №2 Канавинского района открылся Центр здоровья и спорта. Финансовую помощь на его создание оказали депутаты думы Нижнего Новгорода.

На сегодняшний день в корпусе учатся более 500 человек, одного спортивного зала на которых не хватает. В итоге было решено сделать еще один зал на базе мастерских. Материальную помощь оказали председатель думы Дмитрий Барыкин и депутат Игорь Нагорный, а строительными работами занимались ученики и их родители.

Полноценный спортзал был готов за три месяца, уточнили в пресс-службе городской думы. Директор гимназии Татьяна Калинина поблагодарила всех причастных.

- Здание под начальную школу было передано гимназии №2 в 2017 году, и Дмитрий Зотович поддержал нас с самого начала. Благодаря его помощи, здесь был отремонтирован фасад, в этом году он помог с ремонтом туалетов и спортивного центра. Председатель городской думы оказывает постоянную поддержку нашей гимназии, за что ему огромное спасибо, - подчеркнула она.

ИСТОЧНИК KP.RU