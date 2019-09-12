Центр здоровья и спорта открылся в гимназии №2 Нижнего Новгорода
В четверг, 12 сентября 2019 года, в корпусе начальной школы в гимназии №2 Канавинского района открылся Центр здоровья и спорта. Финансовую помощь на его создание оказали депутаты думы Нижнего Новгорода.
На сегодняшний день в корпусе учатся более 500 человек, одного спортивного зала на которых не хватает. В итоге было решено сделать еще один зал на базе мастерских. Материальную помощь оказали председатель думы Дмитрий Барыкин и депутат Игорь Нагорный, а строительными работами занимались ученики и их родители.
Полноценный спортзал был готов за три месяца, уточнили в пресс-службе городской думы. Директор гимназии Татьяна Калинина поблагодарила всех причастных.
- Здание под начальную школу было передано гимназии №2 в 2017 году, и Дмитрий Зотович поддержал нас с самого начала. Благодаря его помощи, здесь был отремонтирован фасад, в этом году он помог с ремонтом туалетов и спортивного центра. Председатель городской думы оказывает постоянную поддержку нашей гимназии, за что ему огромное спасибо, - подчеркнула она.
ИСТОЧНИК KP.RU