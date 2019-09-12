Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Арзамасском районе

СЕГОДНЯ 16:08 2019-09-12T16:08:25+03:00

Еще пять планируется запустить до конца года

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В четверг, 12 сентября, в селе Никольское Арзамасского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Сейчас в Никольском проживают порядка 470 человек. Пункт, который работал раньше, сгорел во время грозы. Поэтому людям приходилось ездить за несколько километров, чтобы обратиться за помощью. Теперь же, благодаря появлению нового ФАПа, в селе будут работать не только фельдшеры, но и выездные бригады, так как созданы все условия для обследования пациентов.

Новый пункт представляет собой одноэтажное здание, оборудованное по современным стандартам. Там есть все, чтобы оказать срочную помощь и провести необходимые процедуры как взрослым, так и детям.

Напомним, до конца 2019 года в регионе откроются еще пять новых фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Губернатор Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что «кроме открытия фельдшерско-акушерских пунктов федеральный проект предусматривает реализацию целого комплекса мероприятий, в частности, приобретение мобильных передвижных комплексов для организации выездных форм работы и развитие санитарной авиации».

ИСТОЧНИК KP.RU